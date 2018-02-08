حرس الحدود الأوكرانى يتعرض لإطلاق نار قرب حدوده مع روسيا

حرس الحدود الأوكرانى يتعرض لإطلاق نار قرب حدوده مع روسياالخميس، 08 فبراير 2018 06:34 م
حرس الحدود الأوكرانى
كييف (أ ش أ)
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تعرضت قوات حرس الحدود الأوكرانى اليوم الخميس، إلى إطلاق نار صدر من الأراضى الروسية، وذلك بالقرب من بلدة أوشكيفكا فى إقليم لوهانسك على الحدود الأوكرانية الروسية.
وقال مركز منطقة عمليات مكافحة الإرهاب فى (منطقة إقليمى لوجانسك ودونستك الانفصاليين) ـ فى بيان نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية (يكورينفورم) - إن إطلاق نار استفزازيا باستخدام أسلحة صغيرة صدر اليوم من ناحية أراضى الاتحاد الروسى باتجاه وحدات حماية حدود دولة أوكرانيا بالقرب من مستوطنة أوشكيفكا فى إقليم لوهانسك، ولم تقع إصابات بين الجنود ولم يردوا بإطلاق النار.
وأشار البيان إلى أن القصف من الأراضى المجاورة يعد انتهاكا جسيما للنظام الخاص بحدود الدول ويعرض حياة أفراد القوات للخطر.
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