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حبس 5 متهمين 4 أيام لاتهامهم بقتل مهندس داخل فيلته بالشروق بدافع السرقة

الخميس، 08 فبراير 2018 01:00 ص
حبس 5 متهمين 4 أيام لاتهامهم بقتل مهندس داخل فيلته بالشروق بدافع السرقة حبس - أرشيفية


كتب كريم صبحى
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قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس 5 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهم بقتل مهندس داخل الفيلا سكنه لسرقته فى مدينة الشروق.

كانت البداية بتلقى رجال مباحث قسم شرطة الشروق، بلاغا بمقتل مواطن داخل الفيلا سكنه، وبالانتقال تبين أن القتيل هو "ياسر. م. ح" 57 سنة، مهندس حر، وجثته فى غرفة نومه مصابة بجرح قطعى بفروة الرأس مع وجود بعثرة بمحتويات الفيلا وسلامة جميع منافذها.

وبسؤال ابن شقيقة المجنى عليه "هشام.م.أ" 33 سنة، قرر بأنه اتصل بخاله للاطمئنان عليه، نظرا لإصابته بفيروس A وعندما لم يرد توجه لمسكنه، واكتشف مقتله وسرقة هاتفه المحمول، موضحا بأن المجنى عليه كان يقيم بمفرده ونفى علمه بملابسات الحادث ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

توصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة كل من "يوسف.ر.ر" 17 سنة، و"كريم.س.إ" 17 سنة، عاملين فى ورش إصلاح السيارات، و"محمود.أ.ع" 18 سنة، و"محمود.أ.م" 20 سنة، عمال فى منطقة ورش إصلاح السيارات، و"السيد.م.م" 20 سنة، سائق، سائق السيارة رقم "ق ل ر 936".

باستهدافهم فى عدة مأموريات ألقت الشرطة القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة،

وبإرشادهم ضبط رجال المباحث الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "شومة - مفتاح إنجليزى " فى مكان التخلص منها، والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وجهاز الكمبيوتر " لاب توب " - هاتف محمول - سلسلة فضة لدى عميلهم "حسن النية" سائق، وباقى المسروقات المستولى عليها بمسكن المتهم الثانى، وبداخل إحدى الحقائب آثار دماء.

 وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات الخاصة بالمجنى عليه واتهمهم بارتكاب الواقعة، فتحرر ملحقا للمحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.


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