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حبس ضابط بمرور الفيوم لاتهامه بتزوير إيصالات المصالحات الفورية للسائقين

الخميس، 08 فبراير 2018 11:56 م
حبس ضابط بمرور الفيوم لاتهامه بتزوير إيصالات المصالحات الفورية للسائقين حبس -أرشيفية


الفيوم - رباب الجالي وشريف الديب
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قرر  المستشار مصطفي الغزاوي وكيل نيابة مركز الفيوم، تحت إشراف المستشار على محمد مدير النيابة والمستشار يحيى الزارع محامى عام نيابات الفيوم، حبس ضابط بإدارة مرور الفيوم 4 أيام لاتهامه بتزوير إيصالات المصالحات الفورية للسائقين والاستيلاء على مبالغ مالية من تلك المصالحات.
 
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات للواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم ، عن قيام الضابط "م م" بإدارة مرور الفيوم  بتزوير المصالحات الفورية للمواطنين، وأنه أثناء خدمته بإحدى الأكمنه بمركز الفيوم، كان يضع قطعة كرتون بين الإيصال ونسخته، ويكتب فى الإيصال المسلم للسائقين ما بين (250 إلى 500 جنيهًا)، ثم يكتب 50 جنيهًا فقط فى الدفتر الذى يسلمه للإدارة.
 
وأثناء مرور السائقين على أحد الأكمنة بمفارق جرزا واستيقافهم، لاحظ أحد  الضابط بالإدارة العامة للمرور بالقاهرة، كتابة مبلغ المخالفة فى الإيصالات التى بحوزة السائقين بالقلم الجاف، وبالتواصل مع  رئيس مباحث المرور بالفيوم تم القبض على الضابط خلال عمله فى الكمين، وإبلاغ مدير أمن الفيوم، وبحوزة الضابط دفتر المخالفات الذى تم تحريزه، وتحرير المحضر اللازم، وعرض الضابط على النيابة العامة بمحضر رقم 870 لسنة 2018 إدارى مركز الفيوم التى قررت حبسه 4 أيام.

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