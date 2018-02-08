حالة الطقس اليوم الخميس 8/2/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الخميس، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وفى الشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بحدود 8-9 درجات مئوية، ويكون الطقس أدفأ من المُعتاد فى جميع المناطق، مع ظُهور كميات من السحب المتوسطة والعالية، والرياح مُتغيرة الاتجاهات، إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- حالة البحرخفيف وارتفاع الأمواج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:

يكون الطقس أكثر دفئا وجفافا من المُعتاد، مع ظهور السُحب المتوسطة و العالية، والرياح مُتغيرة الاتجاهات، خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ودافئا نسبيا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.