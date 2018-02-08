"جنح مدينة نصر" تقضى بالحبس شهر لعامل أنجب 12 طفلا لاستغلالهم فى التسول





كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بالحبس شهر لعامل أنجب 12 طفلا، لاستغلالهم فى أعمال التسول.

بدأت القضية بتلقى رجال مباحث ضباط إدارة رعاية الأحداث، معلومات تتهم "جمال.ا.م" 52 سنة، عاطل، وشهرته "الطيب"، ومقيم فى عزبة الهجانة، وسابق اتهامه فى القضية رقم 47324 قسم أول مدينة نصر لسنة 2011 "ضرب" باستقطاب الأحداث والبالغين من ذوى السوابق واستغلالهم فى التسول وإيوائهم داخل مسكنه، وتحريضهم على عدم العودة لذويهم، مستغلاً ضعفهم، ما يعد جريمة الاتجار بالبشر بالمخالفة للقانون رقم 64 لسنة 2010.

وجه اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، واستهدف المتهم فى مسكنه، وألقوا القبض عليه وزوجته "حنان.ع.ب" 39 سنة، ربة منزل، سابق اتهامها فى القضية رقم 58700 قسم أول مدينة نصر لسنة 2016 "تسول"، و11 من أبنائهما، هم كل من "السيد" 20 سنة، ودنيا 18 سنة، و"فاطمة" 15 سنة، و"رحمة" 13 سنة، و"هايدى" 11 سنة، و"شروق" 10 سنة، و"رنا" 10 سنة، و"فرحة" 9 سنة، و"حبيبة" 8 سنة، و"شهد" 5 سنوات، و"أحمد" 4 سنوات.

كما ضبط رجال المباحث كل من "جمالات ح ع" 26 سنة، ربة منزل، سابق اتهامها فى القضية رقم 58702 قسم أول مدينة نصر لسنة 2016 "تسول"، وابنتيها "دعاء.ا.م" 3 سنوات، و"بسملة" 5 سنوات.

كما ضبطت القوة "فرج.م.ا" 20 سنة، عاطل، سابق اتهامه فى القضية رقم 2030 الجمالية لسنة 2014 "تسول"، و"محمد.س.ع" 29 سنة، عاطل، و"إسلام.م. إ" 20 سنة، عاطل، و"جمعة.ت.ا" 14 سنة، عاطل.

وبتفتيش منزل المتهم عثرت القوة على 2 كرسى متحرك خاص بالمعاقين، و2 عكاز لاستخدامها فى التسول، وأوراق مدون عليها عبارات لاستعطاف المارة، ومبالغ عبارة عن (10 دولارات، و5 ريالات سعودى، و110 جنيهات)، و7 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بالاشتراك مع زوجته فى استقطاب الصبية الأحداث والبالغين من ذوى السوابق واستغلالهم فى التسول نظير إيوائهم بمسكنهما، معترفًا بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى التسول، واستجداء المارة والمبالغ المضبوطة من متحصلات التسول.

وبمواجهة المتهمة الثانية أيدت ما جاء بأقوال زوجها، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وأحالتهم إلى المحاكمة.