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الخميس، 08 فبراير 2018 07:34 ص
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توقعات بتخطى إيرادات السياحة فى النصف الثانى من 2017/ 2018 عام 2016

الخميس، 08 فبراير 2018 12:00 ص
توقعات بتخطى إيرادات السياحة فى النصف الثانى من 2017/ 2018 عام 2016 سياح بمنتجعات مصرية - أرشيفية


كتبت ميرفت رشاد
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توقع مصدر مسئول بوزارة السياحة، أن تصل إيرادات القطاع السياحى لـ 5.4 مليار دولار، خلال النصف الثانى من العام المالى 2017 / 2018، لتتخطى حجم إيرادات القطاع المحققة عام 2016 والبالغ قدرها 3.4 مليار دولار. 

يذكر أن  إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت لـ 123.5% إلى نحو 7.6 مليار دولار فى 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7 % إلى نحو 8.3 مليون سائح.

وكان التقرير الصادر عن البنك المركزى، كشف عن ارتفاع حجم إيرادات السياحة لـ 2.7 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالى 2017/ 2018 ، وأشار " التقرير" إلى انخفاض مدفوعات السفر بمعدل 41.3 % لتقتصر على 649.3 مليون دولار مقابل نحو 1.1 مليار دولار، انعكاسا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية فى الخارج لتقتصر على 289.4 مليون دولار ، مقابل 767.7 مليون دولار مقارنة بالعام المالى 2016/ 2017 .

يعد قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسى للعملة الصعبة لكنه تضرر بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسى عقب انتفاضة 2011 وبعض أعمال العنف المسلح.

وزاد معدل الإنفاق السياحى لـ95.6 دولار فى الليلة الواحدة خلال النصف الثانى من 2017 مقابل 88.2 دولار خلال النصف الأول من نفس العام،  عقب قرار البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016 حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.


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