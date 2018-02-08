تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. طارق عامر: أموال صندوق تمويل الابتكار بدون فوائد





كتب: أحمد يعقوب

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، لـ"اليوم السابع"، إنه قرر أن تستخدم أموال صندوق تمويل الابتكار للشباب بدون أى فوائد أو مصاريف بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أشاد بما أعلنه طارق عامر محافظ البنك المركزى عن تخصيص مليار جنيه للابتكار، مطالبا بإتاحة جزء من هذه الأموال للشباب المبتكرين، بدون فائدة، قائلا: "عايزين لو لقينا شاب شاطر نتيح له حاجة زى كده يشتغل، وياخد تمويل بدون فائدة من البنك المركزى، ويشغّل مشروعه ما دام شاطر ومجتهد".

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قال أمس خلال كلمته بمؤتمر التكنولوجيا المالية،إن البنك المركزى يدرس إطلاق صندوق برأسمال مليار جنيه لدعم وتمويل الابتكارات والاختراعات المتميزة بالسوق المصرية.