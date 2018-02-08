video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 فبراير 2018 06:42 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. طارق عامر: أموال صندوق تمويل الابتكار بدون فوائد

الخميس، 08 فبراير 2018 01:37 م
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. طارق عامر: أموال صندوق تمويل الابتكار بدون فوائد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى


كتب: أحمد يعقوب
إضافة تعليق

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، لـ"اليوم السابع"، إنه قرر أن تستخدم أموال صندوق تمويل الابتكار للشباب بدون أى فوائد أو مصاريف بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أشاد بما أعلنه طارق عامر محافظ البنك المركزى عن تخصيص مليار جنيه للابتكار، مطالبا بإتاحة جزء من هذه الأموال للشباب المبتكرين، بدون فائدة، قائلا: "عايزين لو لقينا شاب شاطر نتيح له حاجة زى كده يشتغل، وياخد تمويل بدون فائدة من البنك المركزى، ويشغّل مشروعه ما دام شاطر ومجتهد".

 

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قال أمس خلال كلمته بمؤتمر التكنولوجيا المالية،إن البنك المركزى يدرس إطلاق صندوق برأسمال مليار جنيه لدعم وتمويل الابتكارات والاختراعات المتميزة بالسوق المصرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسي يقدم الشباب لإزاحة الستار عن مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية (صور)

طارق عامر

تمويل الابتكار

الابتكار

البنك المركزى

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
السيسي ينتصر لعمال اليومية.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين دون فائدة (فيديو وصور)

السيسي ينتصر لعمال اليومية.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين دون فائدة (فيديو وصور)

المتحدث العسكرى: ضبط "لنش" بحمولة سجائر مسرطنة.. وإنقاذ 12 سائحا بالغردقة

المتحدث العسكرى: ضبط "لنش" بحمولة سجائر مسرطنة.. وإنقاذ 12 سائحا بالغردقة

الأهداف الخمسة للأهلى والمقاولون فى مباراة الليلة ببتروسبورت.. الأحمر يتطلع لمواصلة الانتصارات والتربع على القمة.. الحفاظ على لقب الأفضل دفاعاً وهجوماً.. البدرى يتحدى لعنة الإجهاد.. و"عودة" يسعى لإيقاف الأحمر

الأهداف الخمسة للأهلى والمقاولون فى مباراة الليلة ببتروسبورت.. الأحمر يتطلع لمواصلة الانتصارات والتربع على القمة.. الحفاظ على لقب الأفضل دفاعاً وهجوماً.. البدرى يتحدى لعنة الإجهاد.. و"عودة" يسعى لإيقاف الأحمر

امتحانات الثانوية العامة تقترب.. "التعليم" تنتهى من تشكيل لجان واضعى الاختبارات.. جهات رقابية تجرى مقابلات للمرشحين.. وضع الأسئلة فى جهة سيادية.. 4 نماذج للامتحان بكل مادة.. وتجهيز 3 اختبارات استرشادية للطلاب

امتحانات الثانوية العامة تقترب.. "التعليم" تنتهى من تشكيل لجان واضعى الاختبارات.. جهات رقابية تجرى مقابلات للمرشحين.. وضع الأسئلة فى جهة سيادية.. 4 نماذج للامتحان بكل مادة.. وتجهيز 3 اختبارات استرشادية للطلاب

الأرصاد: بدء انكسار الموحة الحارة الأحد المقبل.. وأمطار على القاهرة الثلاثاء

الأرصاد: بدء انكسار الموحة الحارة الأحد المقبل.. وأمطار على القاهرة الثلاثاء

شاهد فى دقيقة.. 3 فراعنة بقائمة أفضل الهدافين العرب فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. 3 فراعنة بقائمة أفضل الهدافين العرب فى الدورى الإنجليزى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة