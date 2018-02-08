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تكريم مشرف شركة نظافة المطار لإعادته حقيبة بداخلها 30 ألف جنيه.. صور

الخميس، 08 فبراير 2018 09:25 م
تكريم مشرف شركة نظافة المطار لإعادته حقيبة بداخلها 30 ألف جنيه.. صور تكريم مشرف شركة نظافة المطار


كتب محمد طنطاوى
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وجه وزير الطيران شريف فتحى المسئولين بمطار القاهرة الدولي بتكريم مشرف بإحدى الشركات المتعاقدة مع المطار لتولى مهام النظافة بعد عثوره على حقيبة داخلها مبلغ 30 الف جنيه وتسليمها للشرطة.  
 
وقام المحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس ادارة شركة ميناء القاهرة الجوى باستدعاء أحمد طارق محمود مشرف بشركة جيكو جروب للنظافة لتكريمه ومنحه شهادة تقدير ومكافأة مالية والقى الثناء والشكر على امانته وحثه على اداء عمله بامانه، موضحا انه بذلك مثالا يحتذى به بين العاملين.
 
 
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