تعرف على تفاصيل اجتماع وزارة السياحة مع غرفة "الشركات"





كتبت ميرفت رشاد

عقد بوزارة السياحة أمس، الأربعاء، بين غرفة شركات السياحة والوزارة بحضور ناصر تركى، نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية وعضو لجنة إدارة الغرفة وذلك لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالمعوقات التى تواجه الشركات السياحية الفترة الأخيرة، حيث تم الانتهاء من مراجعة ضوابط العمرة التى انتهت إليها اللجنة العليا للحج والعمرة السابقة، وتم البت فى بعض النقاط التى كانت مؤجلة من الإجتماع الأخير للجنة العليا، التى من شأنها تيسير وتسهيل عمل الشركات السياحية فى العمرة.

وتقرر إعادة النظر فى الجزاءات الصادرة ضد الشركات السياحية بما تتناسب مع فترة الموسم وحجم المخالفة، وذلك فى أسرع وقت ممكن حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها قبل بداية الموسم، وبالنسبة للأزمة الحالية الخاصة بتأخر فحص الحافلات السياحية بالمحافظات وحرصاً على إنهاء هذة المشكلة فى أسرع وقت ممكن فقد تقرر الدفع بلجان فحص الأتوبيسات بالمحافظات خلال الفترة القادمة طبقاً للمواعيد الآتية:

م المحافظة مواعيد الفحص 1 جنوب سيناء ( شرم الشيخ) يوم السبت الموافق 10/2/2018 2 الأقصر يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2018 3 أسوان يوم الجمعة الموافق 16/2/2018 4 البحر الاحمر( الغردقة) يوم الثلاثاء الموافق 20/2/2018 5 الأسكندرية يوم السبت الموافق 24/2/2018

وفي نهاية هذا الاجتماع فقد حرصت على الإشادة بجميع الحاضرين والجهود المبذولة من الجميع إنهاء كافة العقبات أمام الشركات السياحية وما وجدته من روح العمل الجماعى التى سادت فى الاجتماع مما أذاب الجليد المتراكم خلال الفترة الماضية، ورغبة الوزارة والغرفة فى العمل بروح فريق العمل الواحد مما يدعو للتفاؤل فى ظل توجهات الوزارة برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة.

وعلي جانب آخر فقد تم التواصل مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية للاستفسار عن موقف الشركات الجديدة العاملة في العمرة وأفادوا بأن الأسبوع القادم سيتم منح عدد 70 شركة سعودية جديدة تراخيص من وزارة الحج واالسبوع التالى عدد 130 شركة سعودية ليصل إجمالى الشركات السعودية الحاصلة على تراخيص من وزارة الحج لمزاولة العمرة بخالف 44 شركة قديمة الى 223 شركة سعودية جديدة وبذلك نكون استطعنا توفير مطالب الشركات المصرية الراغبة فى التعاقد مع شركات سعودية