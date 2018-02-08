تصدع جدران مدرسة أبشيش بالمنوفية.. و"التعليم" ترد





المنوفية - محمود شاكر

التعليم فى الصغر كالنقش على الحجر، حكمة يعلمها الجميع خاصة بمحافظة المنوفية والتى تنافس أكبر المحافظات فى التعليم، نظرا لحرص أولياء الأمور على التعليم لأبنائهم والاعتناء بهم من أجل الذهاب إلى مدرستهم للتحصيل الدراسى، ولكن ما بين هذا الأمل وبين حالات خاصة تعرضت أحد المدارس بقرية أبشيش التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية للتصدع ووجود العديد من الشروخ بالفصول.

فى البداية قال محمود جاد الله، عضو مجلس الأمناء بالمدرسة، وأحد أهالى القرية إن المدرسة مقامة منذ عام 1946 ومر على إنشائها ما يقرب من 62 سنة، وتضم أكبر كتلة طلابية بالمركز ويصل عدد التلاميذ بها 1300 تلميذ، وتمكن من تقديم العديد من المتميزين فى كافة المجالات، ولكن مع تقدم الوقت ومرور السنوات تلو السنوات تعرضت المدرسة لأكثر من مرة وتم ترميم الفصول من خلال لجان للترميم من الهيئة وبالتعاون مع مجلس الأمناء، حتى تبين فى المرة الأخيرة تواجد العديد من الشروخ والشقوق بالفصول، الأمر الذى أثار الرعب بين أولياء الأمور، مطالبين بأن يتم سرعة الاصلاح للمدرسة أو الهدم والبناء من جديد.

وقال أيمن كمال، أحد أولياء الامور بالمدرسة "خايفين على أولادنا أن المدرسة ممكن تقع عليهم وبدل ما يذهبوا لتلقى العلم والعودة إلى المنازل يموتوا تحت الأنقاض.

من جانبه قال حمدى القصاص مدير الادارة التعليمية بالباجور لـ"اليوم السابع"، إنه تم عمل معاينة من هيئة الأبنية التعليمية ومجلس المدينة وتبين لهم أنه يتواجد بعض الشروخ بفصلين دراسيين سيتم إزالتهم، بالإضافة إلى أنه سيتم عمل ترميم لباقى المدرسة، والتى أكدت اللجنة على أن الاساسات والخراسانات بالمدرسة تتحمل العمل لسنوات قادمة دون الحاجة إلى إزالتها، مؤكدا أنه سيتم البدء الفورى فى الإزالة للفصلين والترميم فور الحصول على الاعتماد المالى.

وأوضح القصاص أنه تم نقل التلاميذ بالصف الأول الإبتدائى والثانى والثالث للفترة الصباحية بالجزء الجديد المقام بالمدرسة على أن يتم نقل تلاميذ الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى على الفترة الثانية بعد الظهر، ليتم ترتيب الدراسة على فترتين لحين الانتهاء من الترميم والإصلاح للمدرسة والمبانى المتواجدة بها.

وأكدت المهندسة هالة شندى، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم إزالة فصلين بالمدرسة وترميم فصلين آخرين وذلك بعد المعاينة من اللجنة التابعه للهيئة، وأنه سيتم العمل فور الاعتماد المالى فى يوليو المقبل.

وأكد الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، أنه يتابع الامر بشكل كامل من أجل الحفاظ على أرواح التلاميذ، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية للدراسة بالمدرسة بعد عملها على فترتين ومتابعة التحصيل الدراسى للطلاب، مؤكدا أن الهدف الأول والأخير هو الحفاظ على حياة التلاميذ قبل أن يتم الحصول على القسط اللازم لهم فى التعليم.