تشريح جثة صاحب مقهى بالجيزة قتله مسجل خطر بسبب خلافات على "كوباية شاى"





كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عطية بتشريح ودفن جثة صاحب مقهى بالجيزة، توفى فى مشاجرة مع مسجل خطر بسبب الخلاف على قيمة كوب شاى، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بسرعة ضبط واحضار المتهم.

تلقى الرائد مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالبطن، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن المجنى عليه يمتلك مقهى "غرزة"، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية ومسجل خطر بسبب الخلاف على قيمة كوب شاى تناوله المسجل خطر، مما دفع الأخير لطعن صاحب المقهى بمطواة وفر هاربا.

حرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.