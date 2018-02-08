ترامب: الحريات فى أمريكا لم ولن تمس على الإطلاق





واشنطن (أ ش أ)

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التزام بلاده بالوقوف مع ملايين البشر الذين يعانون تحت أنظمة قمع وحشية كما هو الحال فى إيران وكوبا وكوريا الشمالية.

وأضاف ترامب ، فى تصريحات أوردتها قناة " الحرة " الأمريكية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب جميع الشعوب التى تعانى من الاضطهاد الديني..مشددا فى الوقت ذاته على أن الحريات فى أمريكا لم ولن تمس على الإطلاق.

ومن جانب آخر أشاد الرئيس الأمريكى بدور قوات التحالف الدولى فى تحرير نحو 100 فى المائة من الأراضى التى كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابى.

وقال إن بلاده لن تشعر بالارتياح حتى يتم القضاء كليا على داعش، لافتا إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذى يجب القيام بيه فى هذا الصدد .