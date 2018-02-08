تحرير 748 مخالفة مرورية وضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات خلال حملة بمطروح

تحرير 748 مخالفة مرورية وضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات خلال حملة بمطروحالخميس، 08 فبراير 2018 08:40 م
حملات مروريه-ارشيفيه
مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 748 مخالفة مرورية وتحصيل 8 ألاف و 200 جنيه غرامات فورية وضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.
قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 100مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
كما تم أخذ عينات عشوائية من 23 من قائدي السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطي 5 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهم على النيابة العامة.
وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
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