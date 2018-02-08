تجديد حبس7 عناصر من تنظيم داعش 45 يوما بالغربية

حبس - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامى بريك، وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجورى، تجديد حبس 7عناصر من تنظيم داعش الإرهابي 45يوما على ذمة التحقيقات.
كانت أجهزة الأمن، قد رصدت المتهمين، فتم إلقاء القبض عليهم عقب استئذان النيابة العامة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما، وتجديد حبسهم عدة مرات، وإحالتهم لمحكمة جنايات طنطا، وتم نقلهم اليوم الخميس وسط حراسة مشددة إلى مجمع محاكم طنطا، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم، وقامت قوات الأمن بنقل المتهمين وسط حراسة مشددة إلى محبسهم.
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