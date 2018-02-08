تباين البورصات الخليجية فى آخر جلسات الأسبوع

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اختتمت البورصات الخليجية تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع بأداء متباين بعد موجة الهبوط التى شهدتها أول أمس جراء التراجعات التى منيت بها الأسواق العالمية بعد انهيار وول ستريت لأدنى مستوياتها منذ 2006، حيث ارتفعت مؤشرات مسقط أبوظبى، فيما انخفضت بورصات دبى والبحرين والسعودية والكويت.

وتصدر مؤشر سوق مسقط الرئيسى قائمة الارتفاعات مضيفا إلى رصيده 34.91 نقطة ، أى ما يعادل 0.70 % ، ليصل إلى مستوى 5006.62 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابى للقطاع المالى والصناعى.

وواصل المؤشر العام لسوق أبو ظبى المالى ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالى بنحو 0.08 % مضيفا 3.78 نقطة ، وصولا عند مستوى 4599.47 نقطة بقيادة الاستثمار.

وفى المقابل، عاود المؤشر العام لسوق دبى المالى انخفاضه مجددا بنحو 0.85 % ، فاقدا 28.36 نقطة ، ليصل إلى 3325.62 نقطة ، بضغط من القطاعات القيادية من أبرزها الصناعة.

وعمق المؤشر العام لبورصة البحرين خسائره مواصلا تراجعه للجلسة الثالثة على التوالى ، منخفضا بنحو 0.25 % ، فاقدا 3.36 نقطة ، ليصل إلى مستوى 1333.02 نقطة، بضغط مباشر من البنوك والاستثمار.

وانخفض المؤشر العام لبورصة السعودية "تاسى" خلال التعاملات بنحو 0.11 % ، فاقدا 8.44 نقطة ، وصولا إلى 7408.73 نقطة ، متأثرا بالأداء السلبى لأغلب القطاعات القيادية.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة الكويتية "السعري" بشكل هامشى بنحو 0.05% ، ليخسر نحو 3.30 نقطة ، وصولا إلى مستوى 6654.55 نقطة، نتيجة للأداء السلبى لأغلب القطاعات.