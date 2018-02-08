بلتون للاستثمار المصرفى تسعى لاستحواذات جديدة فى الأسواق الناشئة





كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن بلتون المالية القابضة لبنك الاستثمار المصرفى الذى يملكه الملياردير نجيب ساويرس، تخطط لاستحواذات مالية من أجل تنويع المنتجات التى يقدمها فى الأسواق الناشئة والحدودية.

ونقلت بلومبرج عن المسئول التنفيذى باسم عزب قوله إن بلتون تسعى للنمو بشكل كبير، فقد أمضوا العامين الماضيين فى تأسيس وإعادة مكانتهم فى الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والسمسرة، وبعد أن تم تعزيز ركائزهم على الأرض، فإنهم سينظرون إلى خطوط أعمال أخرى يريدون النمو فيها.

وأضاف أن الشركة تبحث فى فرص الاستحواذ فى قطاعى التأجير والتمويل الاستهلاكى فى مصر، وقد تنظر فى بدء نشاط التمويل متناهى الصغر، وقال عزب إن بلتون تتطلع أيضا إلى شراء شركات خارج مصر لتنويع عروض المنتجات إلى ما وراء الأسهم.

وتقول بلومبرج إن بلتون شهدت بعد استحواذ مجموعة أوراسكوم تليكوم للإعلام والتكنولوجيا المملوكة لنجيب ساويرس عليها فى عام 2015، تحولا طموحا حيث قامت بشراء شركة السمسرة فى نيويورك أبورباج جراسون فى عام 2016 لتعزيز الوصول غلى السوق الأمريكى، وارتفعت عائدات بلتون فى الأشهر التسعة الأولى لعام 2017 مع زيادة عائدات السمسرة والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وقال صبحى الصحراوى رئيس الاستثمار المصرفى إن بلتون تتوقع إدارة ما يصل إلى ثلاثة عروض عامة مبدئى فى مصر هذا العام فى قطاعات الاستهلاك والرعاية الصحية والصناعة، وقدمت للمشاركة فى إدارة بيع للأسهم فى نيجريا، بينما أشار مصطفى عبد العزيز رئيس وحدة السمسرة إلى وجود خطة قوية لعام 2018 لتوسيع تغطية البحث خارج مصر وإضافة المزيد من المحللين للفريق.