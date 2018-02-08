بسيون تكرم الطالبة الأولى علي الغربية فى الإعدادية بالفصل الدراسي الأول





الغربية- أحمد زيادة

أقيمت اليوم احتفالية بمدرسة صان الحجر الإعدادية بنات لتكريم الطالبة هاجر رياض حجاج لحصولها علي المركز الأول في امتحانات الدور الاول للشهادة الإعدادية علي مستوى محافظة الغربية وحصولها على الدرجات النهائية 140/140

وقد أقيمت الاحتفالية تحت رعاية الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وبحضور مديرة الإدارة التعليمية ببسيون سهام رزق وحضور عزت عبد العال رئيس مجلس أمناء المحافظة،وحضور جميع الجهات التنفيذية والشعبية ببسيون لتكريم الطالبة علي تفوقها العلمى وحصولها علي المركز الأول.

ومن جانبها أكدت سهام رزق مديرة الإدارة التعليمية ببسيون أن الطالبة هاجر شرفتنا كإدارة تعليمية بحصولها علي المركز الأول.

و قالت الطالبة هاجر ان تفوقها وحصولها علي المركز الأول، هو توفيق من الله عز وجل وأنها تهدى التفوق الي والدها، ووالدتها اللذين كافحوا من أجلي مؤكدة على أن تفوقها هو اقل ما يمكن أن تقدمه الي والديها المكافحين من أجلها .

وأضافت الي ان هناك أساتذة كان لهم دور رئيسي فى تفوقها وفى مقدمتهم مدير المدرسة ماهر النكلاوى ،كما اهدت تفوقها الي سيادة الرئيس السيسي راعى المتفوقين فى مصر كما دعت الله ان يسدد خطاه .