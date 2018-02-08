بالصور.. "التعليم" تواصل فعاليات مبادرة "هنا الإسكندرية"الخميس، 08 فبراير 2018 06:19 م
الاطفال خلال فعاليات مبادرة هنا الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
واصلت مديرية التربية و التعليم بالإسكندرية ، برئاسة آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ، اليوم الخميس، مبادرة "هنا الإسكندرية " بعد عطلة نصف العام وبداية الدراسة للفصل الدراسى الثانى، إذ شارك طلاب مدارس محرم بك التابعة لإدارة وسط بمرافقة الخدمات والأنشطة التربوية والعلاقات العامة والتربية الاجتماعية والنفسية، فى تجميل وطلاء الأرصفة حول المدارس والشوارع المحيطة.
وتم تنظيم قافلة مدرسية ، بالتعاون بين مديرية التربية و التعليم و مديرية التضامن الاجتماعى برئاسة محمد حجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، وتوزيع هدايا أدوات كتابية للمتفوقين بمدارس إدارتى شرق ووسط ، بحضور محمد سليمان مدير عام إدارة وسط ، و تحت إشراف أسماء فوزى المدير التنفيذى لمؤسسة التكافل الاجتماعى التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية.
ووزعت الأدوات المكتبية لعدد من الطلاب بمدرسة عزبة الصيادين الابتدائية والإعدادية ، ثم انتقلت القافلة إلى مدرستى عزبة المطار الابتدائية وطلعت مصطفى الإعدادية بإدارة شرق التعليمية وذلك بحضور بسيونى محمد مدير عام الإدارة، وحرصت مدرسة طلعت مصطفى الإعدادية على تكريم الطلاب المتفوقين بجانب القافلة.
جانب من الفعاليات
وكيل وزارة التربية و التعليم مع الأطفال
إضافة تعليق
مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو
من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة