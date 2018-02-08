بالصور.. "التعليم" تواصل فعاليات مبادرة "هنا الإسكندرية"





الإسكندرية جاكلين منير

واصلت مديرية التربية و التعليم بالإسكندرية ، برئاسة آمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية ، اليوم الخميس، مبادرة "هنا الإسكندرية " بعد عطلة نصف العام وبداية الدراسة للفصل الدراسى الثانى، إذ شارك طلاب مدارس محرم بك التابعة لإدارة وسط بمرافقة الخدمات والأنشطة التربوية والعلاقات العامة والتربية الاجتماعية والنفسية، فى تجميل وطلاء الأرصفة حول المدارس والشوارع المحيطة.

وتم تنظيم قافلة مدرسية ، بالتعاون بين مديرية التربية و التعليم و مديرية التضامن الاجتماعى برئاسة محمد حجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، وتوزيع هدايا أدوات كتابية للمتفوقين بمدارس إدارتى شرق ووسط ، بحضور محمد سليمان مدير عام إدارة وسط ، و تحت إشراف أسماء فوزى المدير التنفيذى لمؤسسة التكافل الاجتماعى التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية.

ووزعت الأدوات المكتبية لعدد من الطلاب بمدرسة عزبة الصيادين الابتدائية والإعدادية ، ثم انتقلت القافلة إلى مدرستى عزبة المطار الابتدائية وطلعت مصطفى الإعدادية بإدارة شرق التعليمية وذلك بحضور بسيونى محمد مدير عام الإدارة، وحرصت مدرسة طلعت مصطفى الإعدادية على تكريم الطلاب المتفوقين بجانب القافلة.