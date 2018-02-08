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انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب حريق منفذ بيع وزارة الزراعة بدار السلام

الخميس، 08 فبراير 2018 03:42 م
انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب حريق منفذ بيع وزارة الزراعة بدار السلام حريق - أرشيفية


كتب على عبد الرحمن
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قرر المستشار كريم السيسى، وكيل نيابة دار السلام بإشراف المستشار شريف برسوم رئيس النيابة، انتداب الأدلة الجنائية لبحث سبب حريق منفذ بيع تابع لوزارة الزراعة فى دائرة دار السلام.
 
كان بلاغ ورد لقسم شرطة دار السلام باندلاع حريق فى منفذ بيع تابع لوزارة الزراعة دائرة القسم، وتحرر بذلك محضر رقم 592 جنح دار السلام، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
وبسؤال "ع.ا" مدير المنفذ، أكدت أنها كانت فى طريقها صباحا لفتح المنفذ وتلقت اتصالا من أحد العاملين فى المنفذ يخبرها باندلاع حريق داخله وعلى الفور أخطرت قسم الشرطة.
 
وأكدت مدير المنفذ، أن الحريق أسفر عن تلفيات فى البضائع تقدر بحوالى 100 ألف جنيه، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى الحادث، وقررت النيابة انتداب الأدلة الجنائية لبيان السبب فى اندلاع الحريق.
 

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