video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 فبراير 2018 06:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اليونان تصدر سندات لسبع سنوات لأول مرة منذ 2010

الخميس، 08 فبراير 2018 08:33 م
اليونان تصدر سندات لسبع سنوات لأول مرة منذ 2010 رئيس اليونان


(أ ف ب)
إضافة تعليق

أصدرت اليونان سندات – الاولى بهذا الاجل – منذ 2010 تمهيداً لعودتها الى الاسواق المالية بحلول أغسطس المقبل وذلك طبقاً لما ذكرته وزارة المالية اليوم الخميس.

وتقدر العملية التي كان متوقع تنفيذها  في مطلع الاسبوع وأرجئت بسبب التقلبات التي شهدتها البورصات العالمية، بثلاثة مليارات يورو بحسب مصدر قريب من الملف والذى أشار الى "وجود إهتمام" للاسواق بهذه العملية.

وتهدف العملية الى تحسين "احتياطي" البلاد الذي يجب تشكيله تفادياً لاي مشاكل عندما ستعود اثينا الى الاقتراض مجدداً من أسواق المال مع إنتهاء الخطة الثالثة لقروض الانقاذ التي تلقتها من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي منذ 2010.

وتشرف على العملية نقابة مصرفية تم تشكيلها من قبل السلطات اليونانية وتضم(باركليز وبي ان بي باريبا وسيتي وجاي بي مورغان ونومورا).

وستسمح سندات الديون الحكومية بأجل سبع سنوات (2025) بسد ثغرة بين استحقاقين قائمين للديون اليونانية في 2023 و2028.

وهذا الاختبار المالي الجديد يأتي بعد توغلين أولين في الاسواق مع اصدار سند في يوليو الماضي بقيمة ثلاثة مليارات يورو على خمس سنوات، ومقايضة مالية بقيمة 30 مليار يورو من السندات الموجودة في نوفمبر. واعتبرت العمليتان مكللتين بالنجاح.

وسيضاف المبلغ الذي ستجنيه اليونان من اصدار هذه السندات الى قروض تتراوح قيمتها بين 8 الى 10 مليارات يورو يتوقع ان تمنحها الجهات الدائنة للبلاد لتخفيف حدة خروجها من دوامة القروض كما اعلن مؤخرا كلاوس ريغلينغ رئيس آلية الاستقرار الاوروبية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

س و ج.. تعرف على جزيرة قبرص المتنازع عليها بين اليونان وتركيا

نائب رئيس هيئة قناة السويس: مصر واليونان وقبرص يقودون دول المتوسط نحو الرخاء

اليونان

سندات

قروض

يورو

اخبار

اقتصاد



لا تفوتك
استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة