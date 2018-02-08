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اليوم.. "الأسرة" تبحث قانونية حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع نفقة ابنه

الخميس، 08 فبراير 2018 12:00 ص
اليوم.. "الأسرة" تبحث قانونية حبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع نفقة ابنه إبراهيم سعيد


كتبت أسماء شلبى
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تستكمل محكمة أسرة المعادى، اليوم، نظر الدعوى المطالبة بحبس إبراهيم سعيد لامتناعه عن سداد 114 ألفا و950 جنيها متجمد نفقة ابنه "آدم".

تواصل محكمة أسرة المعادى، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من هيثم حمد الله محامى مطلقة إبراهيم سعيد اللاعب السابق، وتطالب بحبسه لامتناعه عن سداد 114 ألفا و950 جنيها متجمد نفقة لابنه "آدم".

 يذكر أن محامى مطلقة إبراهيم سعيد اللاعب السابق، تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى بطلب لإلزام اللاعب السابق بتسديد المبلغ السابق ذكره وحبسه 30 يوما عند امتناعه عن أداء المبلغ لمطلقته .

 يشار إلى أن طرفى النزاع تغيبا عن جلسة التسوية، فتم إحالة الأمر إلى محكمة الأسرة للفصل فى الدعوى .

 


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