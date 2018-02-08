النيابة تعاين جثة سيدة عثر عليها مقطوعة الرأس واليدين بالمرج

النيابة تعاين جثة سيدة عثر عليها مقطوعة الرأس واليدين بالمرجالخميس، 08 فبراير 2018 07:38 م
أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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انتقل منذ قليل فريق من نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية ، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام، لمعاينة جثة سيدة عثر عليها مقتولة بدائرة قسم شرطة المرج ، وكلفت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بتشريح الجثة وانتداب المعمل الجنائية لرفع البصمات.
وكشفت معاينة النيابة عن أن الجثة لسيدة فى العقد الثالث من العمر ولا ترتدى سوى بنطلون ومقطوعة الرأس واليدين، بشارع محمد نجيب دائرة القسم.
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