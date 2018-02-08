النقد الدولى يزور أوكرانيا لإجراء مناقشات فنية والشريحة الجديدة من القرض

النقد الدولى يزور أوكرانيا لإجراء مناقشات فنية والشريحة الجديدة من القرضالخميس، 08 فبراير 2018 07:39 م
رئيس البنك الدولى
أ ش أ
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يزور فريق من خبراء صندوق النقد الدولي العاصمة الأوكرانية كييف الأسبوع القادم لعقد اجتماعات مع ممثلي الحكومة الأوكرانية.
وقال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في أوكرانيا جوستا لجونجمان لوكالة أنباء (أوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الخميس "إن فريقاً من عدة خبراء من صندوق النقد الدولي سيزور كييف في الفترة من 12 فبراير إلى 16 فبراير لإجراء مناقشات فنية مع ممثلين عن السلطات الأوكرانية".
وتواصل أوكرانيا تعاونها مع صندوق النقد الدولي ، ويتوقع برنامج الصندوق تخصيص حوالي 17.5 مليار دولار في غضون أربع سنوات ، وقد تلقى الجانب الأوكراني بالفعل أربع شرائح ، ومن المتوقع أن تحصل أوكرانيا في عام 2018 على 5ر3 مليار دولار أخرى.
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