المفاوضات السورية: متمسكون بالعملية السياسية للأمم المتحدة





جنيف (أ ش أ)

أكد رئيس هيئة المفاوضات السورية المعارضة نصر الحريرى، أن المعارضة متمسكة بالعملية السياسية التى تقودها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن (جنيف 1) والقرار رقم (2254) هما الأساس لتحقيق الانتقال السياسى فى سوريا.

وقال الحريرى - فى تصريح لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الخميس، "إننا نتفق مع العملية الدستورية فى إطار القرار رقم (2254)، لافتا إلى أن هيئة المفاوضات هى المسئولة وحدها عن التفاوض مع النظام فى سوريا.

وأضاف "أننا لن نقبل بأن يكون هناك حل سياسى جزئى للقضية السورية، كما أننا لن نقبل ببقاء القوات الأجنبية فى الأراضى السورية، خاصة أن إيران لديها 85 ألف مقاتل موزعة على عشرات الميليشيات ترتكب جرائم بحق السوريين وانتهاكات فى كثير من الأحياء".

وأشار رئيس هيئة المفاوضات السورية إلى أن إيران تسعى إلى عرقلة المسار السياسي، داعيا الدول الفاعلة لإقناع روسيا بالمضى فى الحل السياسى.