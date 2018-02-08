المعارضة القطرية: قطريون يتعرضون لأبشع أنواع التمييز وتفضيل الأغراب





كتب محمد تهامى زكى

أكدت المعارضة القطرية، أن بعض أبناء قطر يتعرضون لأبشع أنواع التمييز وتفضيل الغريب عليهم من قبل تميم وحاشيته.

وكتب حساب المعارضة على تويتر: "يردنا يوميا من داخل أرضنا الحبيبة العديد من الوقائع التى يتعرض فيها أبناء قطر الغالية لأبشع انواع التمييز وتفضيل الغريب عليهم من قبل تميم وحاشيته والمتنفذين فى الديوان الأميرى".

وأضاف الحساب: "إن شعبنا الشريف كان دائما محبا ومضيافا لكل زائر ومقيم، لكن أن يقوم رجال تميم وبعض الأتباع الخونة الذين باعوا شرفهم وكرامتهم للنظام بإعطاء الامتيازات على حساب القطريين لغرباء هم واجهة تميم الخارجية فى عقد الصفقات المشبوهة فى بعض الدول العربية والأجنبية، فهذا لن يرضى به أى عاقل".

وتابعت المعارضة: "هؤلاء المحظيين كانوا موظفين عاديين يهتمون بقصور وشقق والد تميم وحمد بن جاسم فى الخارج، وبعد افتضاح الأدوار القطرية فى العديد من الدول وتورط النظام فى ملفات الفساد والإرهاب، قام حمد الأب بجلبهم إلى قطر الحبيبة وكلفهم بالأعمال الوسخة المرتبطة بإنشاء شركات وهمية هدفها تغطية تهريب الأموال وعدم دفع الضرائب فى بلدان أوروبية على رأسها المانيا".

وتابع: "تطور عمل هؤلاء وأصبحوا يعقدون صفقات شراء السلاح من السوق السوداء فى دول بأوروبا الشرقية لصالح الفصائل الارهابية بسيناء وليبيا وسوريا، وقد كانت الفضيحة الكبرى عندما قام تميم بإعطائهم الجنسية القطرية مقابل انه كان ينتزعها من عشرات القطريين الشرفاء، هؤلاء تم تفضيلهم على مواطنى قطر الحبيبة وقدمت لهم الأراضى والفيلات والأموال المنهوبة من شعبنا المناضل، الذى لن يتأخر عن إسقاط هذا النظام الفاسق".