المشروعات القائمة لدعم الكليات والمدارس فى الأقصر × 11 معلومة





الأقصر – أحمد مرعى

كشف محمد بدر محافظ الأقصر، أنه يجرى العمل للنهوض بالمستوى التعليمى فى محافظة الأقصر، وذلك بهدف نجاح تنفيذ حلم جامعة الأقصر خلال السنوات المقبلة بالحصول على موافقات لكليات جديدة تكون نواة حقيقية للجامعة، بجانب دعم وتطوير وبناء عدد من المدارس المتنوعة بمختلف أنحاء المحافظة.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى خدمة للقراء تفاصيل خطط الكليات الجديدة بفرع جامعة جنوب الوادى بالأقصر، وأعمال المدارس والمبانى التعليمية الجديدة التى تجرى بالمحافظة خلال الأيام الحالية:-

1- تسعى محافظة الأقصر بصورة كبيرة لإضافة كليات جديدة لفرع جامعة جنوب الوادى بالأقصر لتكون نواه لجامعة الأقصر

2- تم افتتاح كليات الحاسبات والمعلومات والآثار والألسن خلال العام الماضى وإضافة أقسام اللغة الصينية واللغة الإيطالية والعربية لكلية الألسن هذا العام

3- تم الحصول على موافقات من المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء كلية طب الأقصر العام المقبل

4- يجرى التجهيز حالياً بدعم جامعة جنوب الوادى لافتتاح كليات الهندسة والتمريض والتربية قبل بداية العام الدراسى الجديد

5- تم تخصيص 7 أفدنة بمدينة طيبة لصالح جامعة القاهرة لإنشاء فروع غير مثيلة لفروع جامعة جنوب الوادى (هندسة الأجهزة الطبية – هندسة الفضاء – هندسة تكنولوجيا السيارات ....)

6- تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمعهد الدراسات الأثرية التابع لكلية الآثار جامعة القاهرة

7- يجرى العمل بمدرسة الطود الزراعية وبلغت نسبة تنفيذها 80 %

8- يجرى العمل بمدرسة حاجر الضبعية الصناعية وبلغت نسبة تنفيذها 50 %

9- صدر قرار بتخصيص قطعة أرض بمنطقة حوض الملاحة قبلى بمركز أرمنت جنوب الأقصر لإنشاء مدرسة يابانية ضمن عدد من المدارس اليابانية التى قررت إنشائها بالمحافظة

10- يتم العمل فى مبنى جديد لإدارة الطود التعليمية قيد الانشاء حالياً

11- تم الحصول على موافقات بتخصيص نحو 300 فدان بأراضى مدينة طيبة بالأقصر، والتى من المقرر أن يتم عليها وضع التصورات الخاصة بكيفية إنشاء كليات جديدة