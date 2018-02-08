المرصد السورى: ارتفاع عدد ضحايا الغوطة الشرقية بسوريا إلى 165 قتيلا وجريحا

المرصد السورى: ارتفاع عدد ضحايا الغوطة الشرقية بسوريا إلى 165 قتيلا وجريحاالخميس، 08 فبراير 2018 06:40 م
ضحايا الغوطة الشرقية
لندن (أ ش أ)
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ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان - ومقره لندن - أن حصيلة قتلى الغارات الجوية على الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة والواقعة قرب العاصمة دمشق ارتفع إلى 40 قتيلا و125 جريحا.
وأضاف المرصد ، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس ، أن بلدات دوما وبيت سوى وحمورية فى الغوطة الشرقية تعرضت لضربات جوية وقصف مدفعى من قبل الجيش السورى.
وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أعلن ، فى وقت سابق أمس ، مقتل 36 شخصا فى غارات جوية للجيش السورى على الغوطة الشرقية.
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