المحلول المحمول بالمستشفى الجامعى.. فقط فى المنوفية

المحلول المحمول بالمستشفى الجامعى.. فقط فى المنوفيةالخميس، 08 فبراير 2018 07:41 م
المحلول المحمول
المنوفية – محمود شاكر
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نشر عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورا لمريض بمستشفى الجامعى بشبين الكوم، بمحافظة المنوفية، يحمل بيده محلولا ما زال يتم توصيلة بيده دون أن يتم تعليق هذا المحلول فى احد الحوامل بالتى من المفترض أن تكون متجاورة مع السرير للمريض .
وظهر المريض الذى تواجد باحد اقسام المستشفى الجامعى بشبين الكوم، بعد عمل الجبس اللازم لاحد اقدامة، مستلقيا على ظهرة حاملا المحلول بيدة وهو يعمل عبر الكانيولا التى تم تركيبها بيده اليمنى .
وأكد ناشرو الصور، أن الصورة لمريض بالدور السادس بقسم العظام بالمستشفى، وأن المريض تم تعليق ما يقرب من 7 أكياس دم من الامس حتى اليوم، وهو ما ارهقه بشكل كبير، مطالبين بان يتم التحقيق فى الواقعة ومحاسبة المقصرين .
ومن جانبه اكد الدكتور علاء السيسى مدير عام مستشفى شبين الكوم الجامعى ل" اليوم السابع " أنه سيتم التأكد من الصور ومحاسبة المقصرين ، لافتا إلى ان المستشفى ليس بها أى أزمات فى الحوامل الخاصة بالمحاليل، وانه فى حالة التاكد من الواقعه سيتم محاسبة المقصرين .
المريض حامل للمحلول
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