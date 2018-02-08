video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 08 فبراير 2018 05:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المباحث تتحرى عن ضحايا سابقين لـ"الشيخ " حرامى الشقق فى مصر القديمة

الخميس، 08 فبراير 2018 03:00 ص
المباحث تتحرى عن ضحايا سابقين لـ"الشيخ " حرامى الشقق فى مصر القديمة المتهمان سقطا فى قبضة الشرطة


كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطنبارى، رجال المباحث، بسرعة التحريات عن النشاط الإجرامى لمسجل خطر يقود تشكيل عصابى لسرقة المساكن، وبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، تتهم "أحمد م ع" 31 سنة، عاطل، وشهرته " الشيخ " 31 سنة، عاطل، مسجل خطر، سرقات عامة برقم 20764 فئة "ج" البساتين، وسابق اتهامه فى 23 قضية أخرهم "سرقة مسكن"، و"محمد أ ع" 29 سنة، عاطل، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" وارتكبا العديد من الحوادث.

أكدت التحريات صحة المعلومات فداهمت قوة المتهمين وألقت القبض عليهما وبحوزتهما ( مفك، زرادية )، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقات مساكن شملت 1650 جنيها، إكسسوارات حريمى من مسكن تاجر، وسرقة شاشة LCD32 بوصة وإكسسوارات وملابس حريمى من مسكن موظفة بحى مصر القديمة، وسرقة 2 سلسلة ذهبية و2000 جنيه من مسكن مقاول، وسرقة شاشة LCD32 بوصة وجهاز ريسيفر، هاتف محمول من مسكن صاحب شركة.

وبإرشادهما ضبط رجال المباحث كافة المسروقات داخل مسكنيهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، فتحررت لهم المحاضر اللازمة،وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، وتولت النيابة التحقيقات وقررت ما سبق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 2 من عصابة "بحر" المتورط فى قضايا خطف وسرقة وأسلحة بكرداسة

اخبار مصر

اخبار الحوادث

النيابة العامه

مصر القديمة

جرائم السرقة

السرقات

اخبار الحوادث اليوم



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

خالد صلاح يكتب : إعلام الولد الشقى

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

هداف ليفربول السابق: محمد صلاح قادر على صناعة التاريخ مع الريدز

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

5 قضايا تشغل الشارع الرياضى.. عقد كوبر بين التجديد والرحيل عن الفراعنة.. متى يظهر حسام غالى مع الأهلى.. مصير إيهاب جلال مع الزمالك.. هل تتم إقالة عماد سليمان من المقاصة.. هل تفوز القلعة الحمراء بالدورى

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

كيف تخلص أردوغان الخائن من كل أصدقاء الماضى؟.. كولن هارب فى أمريكا بعدما دعمه لسنوات.. جول اعتزل السياسة بعد اتهامه بالخيانة والجبن.. أوغلو أزيح من منصبه فى غموض.. وأربكان وصف أردوغان: عميل أمريكا والصهيونية

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

تأييد قرار التحفظ على ممتلكات محافظ المنوفية السابق وأسرته

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

الذهب يتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 651 جنيها للجرام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة