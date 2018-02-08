المباحث تتحرى عن ضحايا سابقين لـ"الشيخ " حرامى الشقق فى مصر القديمة





كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية برئاسة المستشار محمد الطنبارى، رجال المباحث، بسرعة التحريات عن النشاط الإجرامى لمسجل خطر يقود تشكيل عصابى لسرقة المساكن، وبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، تتهم "أحمد م ع" 31 سنة، عاطل، وشهرته " الشيخ " 31 سنة، عاطل، مسجل خطر، سرقات عامة برقم 20764 فئة "ج" البساتين، وسابق اتهامه فى 23 قضية أخرهم "سرقة مسكن"، و"محمد أ ع" 29 سنة، عاطل، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" وارتكبا العديد من الحوادث.

أكدت التحريات صحة المعلومات فداهمت قوة المتهمين وألقت القبض عليهما وبحوزتهما ( مفك، زرادية )، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 حوادث سرقات مساكن شملت 1650 جنيها، إكسسوارات حريمى من مسكن تاجر، وسرقة شاشة LCD32 بوصة وإكسسوارات وملابس حريمى من مسكن موظفة بحى مصر القديمة، وسرقة 2 سلسلة ذهبية و2000 جنيه من مسكن مقاول، وسرقة شاشة LCD32 بوصة وجهاز ريسيفر، هاتف محمول من مسكن صاحب شركة.

وبإرشادهما ضبط رجال المباحث كافة المسروقات داخل مسكنيهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، فتحررت لهم المحاضر اللازمة،وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، وتولت النيابة التحقيقات وقررت ما سبق.