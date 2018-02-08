الكويت: مؤتمر "إعمار العراق" يسهم فى تعزيز العلاقات بين البلدين

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أكد وزير المالية الكويتى الدكتور نايف الحجرف ، الأربعاء ، أن مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق سيسهم فى تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين ، مشيرا إلى أن "ما يجمع البلدين أكبر من علاقة المصير المشترك".



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الحجرف قوله إن :" المؤتمر يؤكد ‏دور دولة الكويت الداعم والمساند للعراق وحرصها أيضا على مد التعاون للجميع" ‏.. مشيرا إلى أهمية استقرار وبناء العراق الذى سينعكس إيجابا على المنطقة.



‏ وشدد الوزير الكويتى على أهمية استثمار ودعم ورعاية العنصر البشرى ‏تأهيلا وتعليما ‏إضافة إلى توفير المناخ الصحى الملائم لرعاية المواطن العراقى بالشكل المطلوب إذ يعد ذلك من أهم مكونات المجتمعات المتقدمة.



ومن المقرر أن يعقد مؤتمر إعادة إعمار العراق بالكويت فى الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالى بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية ورئاسة خمس جهات هى الاتحاد الأوروبى والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي.