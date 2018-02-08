الكهرباء: لجنة التسيير المصرية اليابانية تبحث سبل التعاون بين البلدين





كتبت رحمة رمضان

فى إطار دعم وتعزيز العلاقات بين مصر واليابان، عقدت لجنة التسيير المصرية اليابانية المشتركة اجتماعا بمقر وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لبحث سبل التعاون فى مجال الكهرباء والطاقة.

ورحب المهندس أسامة عسران، فى بداية اللقاء، بالوفد اليابانى وفى مقدمته ماساكى أوجوشى نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ويتكاهيرو كاجوا سفير اليابان فى مصر، وهيرواكى إيشيبا قنصل سفارة اليابان فى مصر، مؤكدا عمق علاقات التعاون بين مصر واليابان فى كل المجالات، ومشيرا للتحديات التى واجهها قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات الماضية، وأهمها عجز القدرات المتاحة، وتقادم بعض محطات توليد الكهرباء، وعدم توافر الوقود الكافى.

وبحسب التصريحات، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى التغلب على تلك التحديات، من خلال عدد من المحاور، أهمها:

أولا: (الطاقة التقليدية) ممثلة فى استكمال مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية التى كانت تحت التنفيذ بإجمالى قدرات 4250 ميجاوات، إضافة إلى تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات كهربائية بلغت 3636 ميجاوات، بجانب إنشاء 3 محطات توليد طاقة كهربائية جديدة بالتعاون مع سيمنس بمواقع (بنى سويف ـ البرلس ـ العاصمة الإدارية الجديدة)، إضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات التوليد القائمة وتحسين كفاءة التشغيل لعدد من المحطات.

ثانيا: (الطاقات الجديدة والمتجددة) تشمل استكمال محطة توليد طاقة كهربائية من الرياح بجبل الزيت بقدرة 200 ميجاوات، إضافة إلى إنشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالى 50 ميجاوات بنظام تعريفة التغذية، ومن المستهدف وضع نسبة 20% من إجمالى الطاقة المولدو من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول 2022 على أن تصل إلى 42% بحلول 2035.

ثالثا: (شبكات نقل وتوزيع الكهرباء) تم التعاقد على 2000 كيلو متر لتنفيذ خطوط شبكات جهد 500 كيلو فولت، لتدعيم شبكات نقل الكهرباء، وإنشاء شبكة موازية على الجهود القائمة والعالية، فى ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء بإجمالى 18 مليار جنيه تشارك فى تنفيذها شبكات مصرية وأجنبية.

واستعرض المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشروعات الكهرباء التى يتم حاليا التعاون مع الحكومة اليابانية فيها، ممثلة فى:

- مشروع تحديث مركز التحكم الإقليمى بنجع حمادى.

- مشروع محطة توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 20 ميجاوات بالغردقة.

- محطة رياح قدرة 220 ميجاوات بجبل الزيت.

- محطة رياح قدرة 250 ميجاوات بالتعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف شركة تويوتا توسوشو وشركائها بنظام BOO.

- مشروع تحسين كفاءة الطاقة المنفذ بشركات التوزيع (شمال القاهرة ـ الإسكندرية ـ شمال الدلتا) والممول من "جايكا" بهدف إنشاء شبكة ذكية متكاملة متضمنة مراكز تحكم وأنظمة اتصالات متطورة.

- مشروع إعادة تأهيل الغلايات الخاصة بالوحدتين 5 و6، ومهمات الغلايتين 7 و8 بمحطة غرب القاهرة، بالتعاون مع شركة ميتسوبيشى هيتاشى اليابانية.

- مشروع إعادة تأهيل 6 توربينات غازية بمحطات شمال القاهرة والعطف وسيدى كرير، بالتعاون مع شركة ميتسوبشى هيتاشى اليابانية.

- مشروع محطة توليد كهرباء قنا البخارية قدرة 2 × 650 ميجاوات بالتعاون مع شركة تويوتا توسوشو اليابانية.

- مشاركة تحالف الشركات اليابانية فى مناقصة إنشاء محطة توليد كهرباء من الفحم النظيف بقدرة 6000 ميجاوات بالحمراوين.

- مشاركة هيئة التعاون اليابانية "جايكا" بتمويل تدريب عدد من الكوادر العربية والأفريقية فى مراكز التدريب التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

- برامج دعم فنى للكوادر البشرية المصرية خلال السنوات السابقة بتدريب 10 متدربين حتى 2015، بدعم من هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا".

- منح درجة الماجستير بالجامعات اليابانية.

- ساهمت اليابان فى عدد من مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتوجه المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى ختام اللقاء، بالشكر للوفد اليابانى، معربا عن تمنيه مزيدا من تعميق العلاقات المصرية اليابانية، وتعزيز الحوار الاستراتيجى السياسى بين البلدين، وتقوية مجالات التعاون الاقتصادى المختلفة.