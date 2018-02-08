القضاء الإدارى يواصل اليوم بحث إلغاء قرار إزالة "مثلث ماسبيرو"





كتب أحمد عبد الهادى

تواصل الدائرة الخامسة إزالات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الخميس نظر الدعوى المقامة من بعض سكان مثلث ماسبيرو، وتطالب بإلغاء قرار محافظة القاهرة بإزالة منازلهم فى مثلث ماسبيرو وأحقيتهم بتملك أراضيها.

اختصمت الدعوى رقم 71069 لسنة 69 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس حى بولاق أبو العلا وقالت إن الجريدة الرسمية نشرت فى عددها رقم 87 الصادر فى 16 من أبريل 2015، قرار محافظ القاهرة رقم 1970 لسنة 2015، بالموفقة على إعلان منطقة ماسبيرو والمحددة بـ "شارع 26 يوليو- وشارع كورنيش النيل - وشارع الجلاء" منطقة إعادة تخطيط.

وأضاف سكان ماسبيرو فى دعواهم، أن قرار إزالة منازلهم مخالف لحقوقهم فى المأوى المناسب للمعيشة، ولا يوجد أى مكان آخر للذهاب إليه والعيش فيه، مطالبين بسرعة الفصل فى الدعوى وأحقيتهم فى تملك مسكنهم الحالى.