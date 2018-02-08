العراق: مجلس الوزراء والمفوضية سيناقشان موعد الانتخابات المحلية





بغداد (أ ش أ)

أعلن المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الخميس، أن الأيام المقبلة ستشهد بحث تحديد موعد الانتخابات المحلية فى العراق بين مجلس الوزراء والمفوضية العليا للانتخابات.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامى سعد الحديثى لوكالة الأنباء العراقية (واع) ـ إن مجلس الوزراء سبق وأن قدم موعدا للبرلمان بتحديد الثانى عشر من مايو المقبل موعدا لاجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية.

وأضاف أن مجلس النواب صوت على تحديد موعد الانتخابات البرلمانية فى الموعد ذاته وترك الانتخابات المحلية ، مشيرا الى أن مجلس الوزراء سيناقش خلال الأيام المقبلة مع مفوضية الانتخابات تحديد موعد الانتخابات المحلية حسب استعداداتها.