العراق: عودة 180 أسرة نازحة إلى محافظة صلاح الدين





بغداد (أ ش أ)

قال مصدر أمنى فى محافظة صلاح الدين العراقية،اليوم الخميس،إن 180 عائلة نازحة عادت إلى مدينة بلد جنوبى المحافظة .

وأوضح المصدر - وفقا لقناة "العراقية الإخبارية -"أن القوات الأمنية وبالتعاون مع الجهات المختصة فى الهجرة وأجهزة الاستخبارات تمكنت اليوم من تدقيق أسماء 180 عائلة عادت إلى منازلها فى قضاء بلد جنوبى محافظة صلاح الدين".

على جانب آخر ، أحبطت القوات الأمنية العراقية هجوما لتنظيم "داعش" الإرهابى قرب ناحية مطبييجة بين محافظتى ديالى وصلاح الدين .