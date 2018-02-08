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العراق: عودة 180 أسرة نازحة إلى محافظة صلاح الدين

الخميس، 08 فبراير 2018 08:27 م
العراق: عودة 180 أسرة نازحة إلى محافظة صلاح الدين نازحين


بغداد (أ ش أ)
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 قال مصدر أمنى فى محافظة صلاح الدين العراقية،اليوم الخميس،إن 180 عائلة نازحة عادت إلى مدينة بلد جنوبى المحافظة .

وأوضح المصدر - وفقا لقناة "العراقية الإخبارية -"أن القوات الأمنية وبالتعاون مع الجهات المختصة فى الهجرة وأجهزة الاستخبارات تمكنت اليوم من تدقيق أسماء 180 عائلة عادت إلى منازلها فى قضاء بلد جنوبى محافظة صلاح الدين".

على جانب آخر ، أحبطت القوات الأمنية العراقية هجوما لتنظيم "داعش" الإرهابى قرب ناحية مطبييجة بين محافظتى ديالى وصلاح الدين .

 


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