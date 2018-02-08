video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 فبراير 2018 09:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة العالمية تشيد بجهود الحكومة السودانية فى المجال الصحى والطبى

الخميس، 08 فبراير 2018 10:27 م
الصحة العالمية تشيد بجهود الحكومة السودانية فى المجال الصحى والطبى الرئيس السودانى عمر البشير


الخرطوم (أ ش أ)
إضافة تعليق

 أشادت نائبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بجهود الحكومة السودانية فى المجال الصحى والطبى، وأعربت عن تقديرها لما بذل من شراكات، خاصة فى مجال البرامج العالمية فى مكافحة الأمراض، كالملاريا والأيدز والدرن، وتوفير الدعم العالمى لتعزيز الصحة بالسودان.

واختتمت نائبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون البرامج، سوميا سواميناثان -بحسب بيان لوزارة الصحة السودانية- اليوم الخميس، زيارتها للسودان، والتى استغرقت يومين، شاركت خلالها فى العديد من الأنشطة والفعاليات التى نظمتها وزارة الصحة الاتحادية .

وشهدت سواميناثان -خلال الزيارة- إجازة السياسة الصحية الوطنية، وزارت مركز مكافحة المايستوما والإمدادات الطبية، كما عقدت اجتماعات مشتركة مع وزيرى الصحة والتعليم العالي، ووزراء الصحة بالولايات السودانية.

من جانبه، أثنى وزير الصحة السوداني، بحر إدريس أبوقردة، على جهود منظمة الصحة العالمية ودورها فى السودان من خلال البرامج المشتركة، مؤكداً حرص وزارته على تبنى سياسة المنظمة باعتبارها المرجعية العالمية لقضايا الصحة بالعالم.

وقال إنها تنتهج شراكة استراتيجية موثوق بها، ما يشجع على تطوير وترقية الأداء فى المجال الطبى والصحى، وتنفيذ المبادرة الدولية "الصحة فى جميع السياسات" .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر والسودان فى بيان مشترك: عقد اللجنتين العسكرية والأمنية للبلدين قريبا

وزير خارجية السودان من القاهرة: لا نية لإقامة قاعدة عسكرية تركية فى بلادنا

مصر والسودان فى بيان مشترك: علاقات البلدين خط أحمر وتنسيق مفتوح بملف المياه

السودان

اخبار السودان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة