الصحة العالمية تشيد بجهود الحكومة السودانية فى المجال الصحى والطبى





الخرطوم (أ ش أ)

أشادت نائبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بجهود الحكومة السودانية فى المجال الصحى والطبى، وأعربت عن تقديرها لما بذل من شراكات، خاصة فى مجال البرامج العالمية فى مكافحة الأمراض، كالملاريا والأيدز والدرن، وتوفير الدعم العالمى لتعزيز الصحة بالسودان.

واختتمت نائبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون البرامج، سوميا سواميناثان -بحسب بيان لوزارة الصحة السودانية- اليوم الخميس، زيارتها للسودان، والتى استغرقت يومين، شاركت خلالها فى العديد من الأنشطة والفعاليات التى نظمتها وزارة الصحة الاتحادية .

وشهدت سواميناثان -خلال الزيارة- إجازة السياسة الصحية الوطنية، وزارت مركز مكافحة المايستوما والإمدادات الطبية، كما عقدت اجتماعات مشتركة مع وزيرى الصحة والتعليم العالي، ووزراء الصحة بالولايات السودانية.

من جانبه، أثنى وزير الصحة السوداني، بحر إدريس أبوقردة، على جهود منظمة الصحة العالمية ودورها فى السودان من خلال البرامج المشتركة، مؤكداً حرص وزارته على تبنى سياسة المنظمة باعتبارها المرجعية العالمية لقضايا الصحة بالعالم.

وقال إنها تنتهج شراكة استراتيجية موثوق بها، ما يشجع على تطوير وترقية الأداء فى المجال الطبى والصحى، وتنفيذ المبادرة الدولية "الصحة فى جميع السياسات" .