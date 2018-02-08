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الشرطة البرازيلية تلقى القبض على برلمانى لاتهامه بالفساد

الخميس، 08 فبراير 2018 07:08 م
الشرطة البرازيلية تلقى القبض على برلمانى لاتهامه بالفساد الشرطة البرازيلية


برازيليا (أ ش أ)
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ألقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية القبض على عضو بالبرلمان فى مطار ساو باولو الدولى للاشتباه فى تورطه بتهم تتعلق بالفساد.

وصرحت الشرطة البرازيلية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن اعتقال العضو البرلمانى يأتى على خلفية إدانته بالفساد من قبل محكمة فيدرالية ومطالبة المحكمة العليا خلال الأسبوع الجارى باعتقاله.

وأضافت أن اعتقال النائب جرى فى المطار بعد وصوله البرازيل قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية وبعد تغييره وجهته فجأة إلى العاصمة الباراجوية أسونسيون.

وأشارت (إيه بى سى نيوز) إلى أنه تم الحكم من قَبل على هذا النائب البرلمانى بالسجن 5 أعوام و 3 أشهر ، إلا أنه ينكر هذه الاتهامات.

يُذكر أن أحد نواب البرلمان البرازيلى ورئيس بلدية ساو باولو سابقا قد سلم نفسه أواخر العام الماضى إلى الشرطة ، ليبدأ بتنفيذ حكم صادر ضده بالسجن 8 أعوام ، بعد إدانته بتهمة تبييض الأموال.

 


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