السيطرة على حريق مخلفات فى "حوش" بجوار محطة سكك حديد الأقصر

السيطرة على حريق مخلفات فى "حوش" بجوار محطة سكك حديد الأقصرالخميس، 08 فبراير 2018 02:52 م
حريق - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى
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نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، فى السيطرة على حريق نشب بمخلفات فى حوش بجوار محطة سكك حديد الأقصر قبل امتداداه للمنازل المجاورة، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة، إخطاراً يفيد بنشوب حريق فى حوش به مخلفات بعزبة أبوزينة بجوار محطة سكك حديد الأقصر، فانتقلت علي الفور سيارتى إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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