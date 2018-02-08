السيطرة على حريق فى شقة بإحدى قرى الداخلة بالوادى الجديد دون إصابات

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، من السيطرة على حريق محدود نشب فى وحدة سكنية بقرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة، بسبب ماس كهربائى، ما أسفر عن انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل الوحدة السكنية دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد إخطارا أمنيا إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد، من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حريق فى وحدة سكنية، بسبب حدوث ماس كهربائى فى الشقة دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وأسفر الحريق عن احتراق أجزاء من أثاث الوحدة السكنية والأجهزة الكهربائية، وتم السيطرة على الحريق، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.