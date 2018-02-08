السلع التموينية تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن فى 12-22 مارس

السلع التموينية تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن فى 12-22 مارسالخميس، 08 فبراير 2018 10:21 م
القمح
القاهرة (رويترز)
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أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر مناقصة اليوم الخميس لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن فى الفترة من الثانى عشر إلى الثانى والعشرين من مارس.
وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواى.
ويجب أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول الساعة 1200 بالتوقيت المحلى غدا الجمعة. ومن المنتظر أن تعلن نتائج المناقصة بعد الساعة 1530 بالتوقيت المحلى فى اليوم نفسه.
ويجب أن تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.
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