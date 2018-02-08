السجن 10 سنوات لـ18 متهما و5 سنوات لآخرين بتهمة التعدى على الشرطة بسوهاج





سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، بمعاقبة 18 متهما بالسجن 10 سنوات حضوريا، كما عاقبت 5 آخرين بالسجن 5 سنوات لاتهامهم بالتجمهر والتظاهر وقطع طريق سوهاج دار السلام، وإطلاق النار على 4 ضباط شرطة وإلقاء الحجارة عليهم، وإعاقة حركة المرور وإتلاف سيارة شرطة، واستعمال القوة والعنف مع قوات الشرطة بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسة ومحمد زين، بأمانة سر ماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2017 بدائرة مركز دار السلام، بعدما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بقيام المتهمين بالتظاهر وقطع طريق دار السلام، وإعاقة حركة المرور، وبعد تقنين الإجرءات توجهت قوة من رجال الشرطة إلى موقع الحدث، وعندما شاهدوا رجال الشرطة أطلقوا النيران على اللواء مدحت كمال قائم بأعمال فرقة الشرق بمديرية أمن سوهاج، والعميد أحمد على الشمندى مأمور مركز دار السلام، والنقيب محمود حلمى معاون مباحث، والنقيب كريم أحمد معاون مباحث، كما أتلفوا سيارة الشرطة، وألقوا الحجارة على رجال الشرطة، إلا أن رجال الشرطة والقوات تمكنوا من السيطرة عليهم وضبطهم.

وبمواجهتهم اعترف المتهمون بما نسب إليهم وتمت إحالتهم لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.