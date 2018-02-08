السجن المشدد 7 سنوات لشقيقين قتلا فلاحا فى مشاجرة على أولوية ري أرض بأسيوط





أسيوط ـ محمود عجمى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، لقتلهما فلاحا بسبب خلاف على أولوية رى أرض زراعية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين عماد فؤاد بشاى، وخلف فاروق عبدالحميد، وأمانة سر خميس محمود و محمد العربى.

تعود وقائع القضية رقم 11641 لسنة 2017 جنايات مركز أسيوط، إلى أنه فى يوم 7 يونيو 2017، نشبت مشادة كلامية بين المتهمين "أسامة .س .ج" 38 سنة وشقيقه "حسام"، والمجني عليه "علاء .ز.ا"، بسبب أولوية رى أرض زراعية خاصة بهما، وتطورت إلى اشتباكات قام على إثرها المتهم الأول بإحضار سلاح نارى "بندقية آلية"، وأطلق منها عدة طلقات صوب المجنى عليه، بينما قام المتهم الثانى بتأمين تنفيذ المتهم الأول للواقعة .