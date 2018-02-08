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السجن المشدد 3 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة الاتجار فى المخدرات بدمياط

الخميس، 08 فبراير 2018 03:53 م
السجن المشدد 3 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة الاتجار فى المخدرات بدمياط محكمة - أرشيفية


دمياط - معتز الشربينى
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عاقبت محكمة جنايات دمياط الدائرة الرابعة، 3 عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالاتجار فى نبات البانجو المخدر بمركز فارسكور. 

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف يوسف ومصطفي عبد الحفيظ أبو العلا عبد الحفيظ، وأمانة سر رمضان السيد الديسطى وعماد حمدى الجميل. 

كان رجال مباحث فارسكور، برئاسة الر ائد محمد المليجى رئيس مباحث فارسكور، والنقيبان فريد هارون وحمدى شامية، معاونا المباحث، تمكنوا من ضبط "ماجد محمد عبده" فى القضية  رقم 4943 لسنة 2017 جنايات فارسكور، و"أحمد مسعد محمد" فى القضية رقم 7445 لسنة 2017 جنايات فارسكور، و"وائل سعد محمد" فى القضية رقم  17109 لسنة 2017 جنايات فارسكور بتهمة الاتجار فى نبات البانجو المخدر.

تم إحالة المتهمين إلى النيابة التى باشرت التحقيقات، وأحالهم المحامى العام لنيابات دمياط، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت أحكامها فى الجنايات الثلاث بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.

 

 


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