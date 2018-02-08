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السجن المشدد 3 سنوات لعاطل يتاجر فى الأسلحة النارية بدمياط

الخميس، 08 فبراير 2018 04:32 م
السجن المشدد 3 سنوات لعاطل يتاجر فى الأسلحة النارية بدمياط المستشار ممدوح عبد الدايم رئيس جنايات دمياط


دمياط - معتز الشربينى
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قضت محكمة جنايات دمياط الدائرة الرابعة، الييوم الخميس، بمعاقبة "عمر السيد السيد" عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية.  

صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف يوسف ومصطفى عبد الحفيظ أبو العلا عبد الحفيظ، وأمانة سر رمضان السيد الديسطي وعماد حمدى الجميل.

كان رجال أمن دمياط، تمكنوا من ضبط المتهم بناء على صحة ما ورد بتحريات رجال المباحث بأن المتهم يتاجر فى الأسلحة النارية.

 

 

 
 
 
 

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