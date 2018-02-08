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الراقصة جوهرة تنهى إجراءات إخلاء سبيلها وتغادر قسم الجيزة

الخميس، 08 فبراير 2018 08:17 م
الراقصة جوهرة تنهى إجراءات إخلاء سبيلها وتغادر قسم الجيزة الراقصة جوهرة


كتب- بهجت أبو ضيف – أحمد الجعفرى
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أنهت الراقصة الروسية جوهرة "أيكاترينا أندريفا" إجراءات إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات فى القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفسق وإثارة الغرائز، وغادرت قسم شرطة الجيزة بعد التأكد من عدم وجود أى قضايا أخرى ضدها.

جاء ذلك بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جينه، وعرضها على قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص.

 

 


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