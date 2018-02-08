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الرئيس اللبنانى يبحث مع مسئول أمريكى التطورات الأخيرة بالجنوب

الخميس، 08 فبراير 2018 10:42 م
الرئيس اللبنانى يبحث مع مسئول أمريكى التطورات الأخيرة بالجنوب الرئيس اللبنانى ميشال عون


بيروت (أ ش أ)
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بحث الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون اليوم الخميس، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد الأوضاع العامة، والتطورات الأخيرة فى جنوب لبنان، وذلك فى ضوء التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بعد مباشرة إسرائيل بناء جدار اسمنتى قبالة الحدود الجنوبية وادعاء وزير دفاعها "امتلاك الرقعة رقم 9 فى المنطقة الاقتصادية الخالصة".

وتطرقت المباحثات - وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية اللبنانية - إلى "الجهود الأمريكية لمعالجة الوضع الذى نشأ"، مشيرة إلى أن ساترفيلد "قدم اقتراحات تهدف إلى المحافظة على الاستقرار والهدوء فى المنطقة الحدودية".

وأبلغ الرئيس عون السفير ساترفيلد موقف لبنان من التهديدات الإسرائيلية، والذى تم التأكيد عليه فى مجلس الوزراء اليوم، والمجلس الأعلى للدفاع فى اجتماعه أمس.

وكان السفير ساترفيلد أكد للرئيس عون دعم بلاده لمؤسسات الدولة اللبنانية، خاصة للجيش والقوى العسكرية والأمنية، منوها بالدور الذى تلعبه لحماية الاستقرار فى لبنان.

 


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