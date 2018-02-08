الرئيس التونسى يحيل قرار إعفاء رئيس البنك المركزى إلى البرلمان





تونس (أ ش أ)

قرر الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى اليوم الخميس، إحالة مقترح رئيس الحكومة بإعفاء محافظ البنك المركزى التونسى من منصبه وتعيين مروان العباسى خلفا له إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة.

وذكر بيان صادرعن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم أن ذلك يأتى عملا بأحكام الفصل 78 من الدستور.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد قرر أمس الأربعاء تفعيل إجراءات إعفاء محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى من منصبه، وقدم الشاهد مقترحا إلى الرئيس التونسى يتعلق بإعفاء العيارى من مهامه على رأس البنك المركزى التونسى ، واقتراحا بتعيين السيد مروان العباسى خلفا له.