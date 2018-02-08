video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 09 فبراير 2018 09:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس التونسى يحيل قرار إعفاء رئيس البنك المركزى إلى البرلمان

الخميس، 08 فبراير 2018 10:33 م
الرئيس التونسى يحيل قرار إعفاء رئيس البنك المركزى إلى البرلمان الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى


تونس (أ ش أ)
إضافة تعليق

قرر الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى اليوم الخميس، إحالة مقترح رئيس الحكومة بإعفاء محافظ البنك المركزى التونسى من منصبه وتعيين مروان العباسى خلفا له إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة.

وذكر بيان صادرعن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم أن ذلك يأتى عملا بأحكام الفصل 78 من الدستور.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد قرر أمس الأربعاء تفعيل إجراءات إعفاء محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى من منصبه، وقدم الشاهد مقترحا إلى الرئيس التونسى يتعلق بإعفاء العيارى من مهامه على رأس البنك المركزى التونسى ، واقتراحا بتعيين السيد مروان العباسى خلفا له.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تونس تعبر عن استيائها لقرار مفوضية الاتحاد الأوروبى

تونس وايطاليا تبدآن جولة مفاوضات حول أنبوب نقل الغاز الجزائرى

تونس

اخبار تونس

البرلمان التونسى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

استجابة فورية للرئيس.. إطلاق وثيقة تأمين لعمال اليومية بقسط شهرى 4 جنيهات

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

10 رسائل لوزيرى خارجية مصر والسودان من القاهرة.. تعرف عليها

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

صور.. طالب بالشرقية يبتكر "روبوت" لمساعدة المعاقين على الحركة بدون كرسى

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

الراقصة الروسية "جوهرة" تنهى إجراءات الإقامة بمصلحة الجوازات فى التحرير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة