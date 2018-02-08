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الداخلية تضبط مسئول بالبريد اختلس 36 ألف جنيه من عمله في الجيزة

الخميس، 08 فبراير 2018 03:24 م
الداخلية تضبط مسئول بالبريد اختلس 36 ألف جنيه من عمله في الجيزة اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية


كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت إدارة شرطة البريد من ضبط معاون مكتب بريد سبق اتهامه في قضية ادارى قسم شرطة الطالبية " اختلاس ، وذلك لاختلاسه 36929 جنيه من حسابات التوفير الخاصة بأحد عملاء المكتب محل عمله عن طريق اجراء عملية 33 سحب على الحاسب الألى دون استخراج إيصالات سحب والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق .

وفي سياق غير متصل، نجحت شرطة الاتصالات في ضبط شخصين لاقامتهما منظومة اتصالات غير شرعية في الجيزة.

وكشفت التحقياقت أنهما تعاقدا على توصيل خدمة الانترنت من شركة  TEDATAبسرعة 8 ميجا على ارقام تليفونية أرضية من أجل إقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الانترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقاضى مبالغ مالية شهرية تتفاوت قيمتها حسب السرعة المتعاقد عليها واستخدام مجال اقامتهما مركزاً لإدارة ذلك النشاط، وأحال اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية الواقعة للنيابة .

 

 


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