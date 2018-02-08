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الداخلية التونسية: تفكيك خلية إرهابية بولاية أريانة

الخميس، 08 فبراير 2018 04:00 ص
الداخلية التونسية: تفكيك خلية إرهابية بولاية أريانة الشرطة التونسية - أرشيفية


أ ش أ
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية فى بيان لها ، مساء الأربعاء ، أنه بناء على معلومات ، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطنى بالتضامن بولاية أريانة من تفكيك خلية تكفيرية تنشط بالجهة تتكون من 8 عناصر أعمارهم تتراوح بين 28 و31 سنة وألقت القبض على 4 منهم.


وأضاف البيان أنه خلال التحقيقات معهم اعترفوا بأنهم يتبنون الفكر التكفيرى وتم استقطابهم من جانب عنصر إرهابى (متواجد ضمن إحدى المجموعات الإرهابية ببلد مجاور) والذى حثهم على الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
كما أثبتت التحريات -بحسب البيان- أن العنصر الإرهابى المشار إليه قام سنة 2012 باستقطاب 4 عناصر تكفيرية ضمن الخلية وساعدهم على الانتقال إلى البلد المجاور المذكور حيث التحقوا بأحد معسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية على استعمال السلاح وفنون القتال.

 


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