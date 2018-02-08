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الخارجية الروسية: واشنطن تتحمل مسئولية تصعيد الوضع فى عفرين

الخميس، 08 فبراير 2018 07:00 م
الخارجية الروسية: واشنطن تتحمل مسئولية تصعيد الوضع فى عفرين هجوم عفرين


موسكو (أ ش أ)
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أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تتحمل مسئولية تصعيد الوضع فى منطقة عفرين شمال غرب سوريا، موضحة أن التوتر تصاعد هناك نتيجة انتهاك واشنطن وعودها بالتمسك بوحدة أراضى سوريا.

وأضافت الخارجية - فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم ) اليوم الخميس، أن روسيا دعت مرارا طرفى النزاع فى سوريا إلى وقف القتال ، إلا أن تطبيق الاتفاقات التى تم التوصل إليها بين روسيا وإيران وتركيا، الدول الضامنة لعملية أستانا، يتعثر بسبب نشاطات الإرهابيين والمتطرفين الساعين إلى تقويض الاستقرار فى البلاد.

وأكدت الخارجية الروسية أنه لا يجوز تحميل السلطات السورية وحدها المسؤولية عن الأوضاع السيئة.

وحول الوضع فى عفرين ، قالت الوزارة "إن تفاقم الوضع الإنسانى فى هذه المنطقة ، التى لا وجود فيها للقوات الحكومية السورية على الإطلاق ، جاء نتيجة خطوات الولايات المتحدة فى دعمها لموالين لها ، وذلك فى مخالفة لتصريحات واشنطن السابقة عن تمسكها بسلامة أراضى سوريا".

 


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