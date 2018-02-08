الجيش اليمنى يتصدى لهجوم الحوثيين ويقتل 35 عنصرا فى الجوف





عدن (أ ش أ)

قتل 35 عنصرا من مليشيا الحوثى واصيب آخرون اليوم الخميس، خلال اشتباكات مع قوات الجيش اليمنى فى مديرية برط العنان بمحافظة الجوف.

وقال الناطق باسم اللواء الأول حرس حدود الرائد فيصل - حسبما ذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" - إن قوات الجيش تصدت لهجوم شنته عناصر مليشيا الحوثى فى وادى سلبه والقشعان بمديرية برط العنان ، مشيرا إلى أن مقاتلات التحالف العربى ساندت قوات الجيش فى إحباط الهجوم وشنت سلسلة غارات جوية ، ما أسفر عن تدمير 5 آليات تابعة للمليشيا ومصرع جميع من على متنها.